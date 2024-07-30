Aşırı yüklenmeyi kaldırmayan trafo alev alev yandı | Video
Antalya'da park içerisinde bulunan trafoda başlayan yangın kısa sürede büyüdü.Önce patlamaların yaşandığı trafo kısa süre içinde alevler içinde kalırken trafonun birkaç metre yakınında 2 adet kamyonette bulunan çok sayıda mutfak tüpü güvenli bir yere taşındı.
UZUN SÜRE ELEKTRİK AKIMININ KESİLMESİ BEKLENDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi trafoda akım olması nedeniyle müdahale edemedi. Bunun üzerine bölgeye elektrik dağıtım şirketi ekibi istendi. Ekipler aradan geçen zamanda alevlerin yükselmesi nedeniyle akımı kesemedi. Bu sırada trafonun birkaç metre yakınında bulunan ve içlerinde mutfak tüpü bulunan iki kamyonet dikkati çekti.
MUTFAK TÜPLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ
Olay yerinde bulunan polis ekipleri ve itfaiye ekipleri mutfak tüpleri nedeniyle yaşanabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı bölgeyi şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. İşletme sahibi ve vatandaşlar kamyonet kasalarında bulunan mutfak tüplerini alevlerden uzak bir noktaya taşıdı. Elektrik şirketi görevlilerinin trafoya gelen enerjiyi farklı bir noktadan kesmesinin ardından yangına müdahale eden itfaiye ekibi yükselen alevleri kısa sürede söndürerek yangının çevreye yayılmasını önledi. Trafoda çıkan yangın nedeniyle büyük hasar meydana gelirken ekipler elektriği kesilen mahalleye yeniden enerji vermek için çalışma başlattı.
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