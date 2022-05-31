Video Yaşam Aslıhan Güner tatilden paylaştı! Güzelliğiyle bir kez daha herkesi büyüledi | Video
Aslıhan Güner tatilden paylaştı! Güzelliğiyle bir kez daha herkesi büyüledi | Video

Aslıhan Güner tatilden paylaştı! Güzelliğiyle bir kez daha herkesi büyüledi | Video

31.05.2022 | 11:00

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Güzel oyuncu Aslıhan Güner tatil sezonunu açtı. Eşi ile tatile çıkan Güner, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. O paylaşımlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı...

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