Aslıhan Güner tatilden paylaştı! Güzelliğiyle bir kez daha herkesi büyüledi | Video
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Güzel oyuncu Aslıhan Güner tatil sezonunu açtı. Eşi ile tatile çıkan Güner, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. O paylaşımlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı...