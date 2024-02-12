Ataşehir'de beton mikserinin ezdiği hamile kadın hayatını kaybetti! | Video
ATAŞEHİR'de beton mikseri caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile kadını ezdi. Metrelerce sürüklenen kadın ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi alarak olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken sürücü gözaltına alındı.
HAMİLE KADIN VE BEBEĞİ ÖLDÜ
Kadına çarptığını fark eden sürücü, bir süre sonra durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, beton mikserinin ezdiği hamile kadın ve bebeğinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrasında olay yerine gelen kadının ailesi sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri caddede önlem alarak, olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı.
HABERİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yapılan incelemenin ardından kadının ve bebeğinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü Salim Baycan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Kazayı gören motosiklet sürücüsü "Kırmızı ışık yanıyordu kadın burada mendil satmaya çalışıyordu. Mendil uzatırken kadın o sırada kamyonun önüne geldi." diye konuştu. Çevre sakinlerinden bir kişi ise, "Mendil satıyormuş kırmızı ışık yanıyormuş o sırada. Araçlar hareket ettiğinde şoför de hareket etmiş kadın da önüne atlamış." şeklinde konuştu. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.
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