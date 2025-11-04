Ataşehir’de trafikte çöp kamyonu şoförüne levyeli saldırı kamerada | Video
04.11.2025 | 09:23
Ataşehir’de trafikte tartıştığı çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldıran bir kişi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın küfürler ederek "Beni araştır" dediği ve levyeyle şoföre vurduğu anlar yer aldı.
Ataşehir’de trafikte çöp kamyonu şoförüne levyeli saldırı kamerada | Video 04.11.2025 | 09:23
