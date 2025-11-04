Ataşehir’de trafikte çöp kamyonu şoförüne levyeli saldırı kamerada | Video 04.11.2025 | 09:23 Ataşehir’de trafikte tartıştığı çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldıran bir kişi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın küfürler ederek "Beni araştır" dediği ve levyeyle şoföre vurduğu anlar yer aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle çöp kamyonu şoförü ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen sürücü, levyeyle şoföre saldırdı. Küfürler savurarak tehditlerde bulunan saldırganın o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.