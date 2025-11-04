Video Yaşam Ataşehir’de trafikte çöp kamyonu şoförüne levyeli saldırı kamerada | Video
04.11.2025 | 09:23

Ataşehir’de trafikte tartıştığı çöp kamyonu şoförüne levyeyle saldıran bir kişi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın küfürler ederek "Beni araştır" dediği ve levyeyle şoföre vurduğu anlar yer aldı.

Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle çöp kamyonu şoförü ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen sürücü, levyeyle şoföre saldırdı. Küfürler savurarak tehditlerde bulunan saldırganın o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
