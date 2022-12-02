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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden kartpostallık görüntüler | Video 02.12.2022 | 10:54
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Çok zor ama gurur verici; "Çok özlüyorum" | Video 02.12.2022 | 10:35
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Aralık 2022 Cuma atv izle! | Video 02.12.2022 | 10:26
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Şişli'de turistin çantasından 3 bin dolar çalan hırsız kamerada | Video 02.12.2022 | 10:17
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Dev kayalar yeni yerleşim yerindeki evlerin üzerine düştü | Video 02.12.2022 | 09:36
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Sakarya'da sis etkili oldu, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü | Video 02.12.2022 | 08:57
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Maltepe’de makas atan sürücü kazaya neden oldu | Video 02.12.2022 | 09:00
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Temizlik fırçası ve paspas sopalarıyla taksicilere saldırdılar | Video 02.12.2022 | 08:52
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Nehirde sular çekildi, dev yayın balıklarını elleriyle yakaladılar | Video 02.12.2022 | 08:48
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Şırnak'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti | Video 01.12.2022 | 20:06
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