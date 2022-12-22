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OTOMATİK OYNAT
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Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı | Video 22.12.2022 | 11:05
10:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Aralık 2022 Perşembe atv izle! | Video 22.12.2022 | 10:44
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FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyon: 20 şüpheli yakalandı | Video 22.12.2022 | 10:41
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Karataş'ta şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 22.12.2022 | 10:08
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Uluslararası para transfer merkezine silahlı gasp girişimi kamerada | Video 22.12.2022 | 10:00
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Sahil güvenlik botu kayalıklara çarptı: 5 yaralı | Video 22.12.2022 | 10:00
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Arnavutköy'de yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı | Video 22.12.2022 | 09:27
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Adıyaman’da kaçak avcılar dron ile böyle kovalandı | Video 22.12.2022 | 09:19
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Fatih’te 3 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video 22.12.2022 | 08:43
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Bir anda alev alan LPG'li otomobilden böyle kaçıştılar | Video 22.12.2022 | 09:00
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Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydı | Video 22.12.2022 | 08:42
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Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydı | Video 22.12.2022 | 09:00
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Kar beklerken dut ağacı meyve vermeye başladı | Video 21.12.2022 | 19:36
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