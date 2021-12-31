atv | CANLI YAYIN | Full HD Müge Anlı kesintisiz izle: 31 Aralık Cuma atv izle!

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OTOMATİK OYNAT
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Serik'te jandarmadan tarihi eser operasyonu | Video 31.12.2021 | 11:24
03:42
Gümüşhane’de hayvanların ilgi çeken dostlukları kamerada | Video 31.12.2021 | 11:22
00:24
Kamyonetle drift atıp tehlikeye davetiye çıkarttı | Video 31.12.2021 | 11:23
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Sultangazi'de temizlik işçisi ile köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı | Video 31.12.2021 | 10:37
02:02
Husumetlisini karıştırıp yerine başkasını vurdu! | Video 31.12.2021 | 10:22
01:08
Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video 31.12.2021 | 10:24
03:02
Hakkari Yüksekova sis altında! Göz gözü görmüyor | Video 31.12.2021 | 10:18
02:36
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu | Video 31.12.2021 | 09:59
00:35
96 yaşındaki yaşlı adam yangında hayatını kaybetti | Video 31.12.2021 | 09:59
01:08
Antalya'da dere taştı, biber serası sular içinde kaldı | Video 31.12.2021 | 09:58
02:55
D-100'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı | Video 31.12.2021 | 09:50
02:06
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Uyuşturucu taciri anne-kız ortak operasyonla yakalandı | Video 31.12.2021 | 09:50
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Markette unutulan cüzdanı poşetine attı! İçini boşaltıp geri getirdi | Video 31.12.2021 | 09:22
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