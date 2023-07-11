Aydın'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi | Video 11.07.2023 | 12:33 Aydın’ın Buharkent ilçesinde bu sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan kişilerin isimleri belirlendi. Kazada yabancı plakalı otomobilde bulunan ve hayatını kaybeden 2 kişinin baba Ahmet Çatak ile kızı Alina Çatak olduğu belirlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, bu sabah 06.45 sıralarında Denizli-Aydın Karayolu üzerinde meydana geldi. Denizli yönünden Aydın istikametine seyir halinde olan Ahmet Çatak idaresindeki FJ 473 AD yabancı plakalı lüks otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere girdi. Otomobilin ortasından geçen bariyerler aracı hurdaya çevirirken, kazada otomobil sürücüsü baba Ahmet Çatak ile 5 yaşındaki kızı Alina Çatak hayatını kaybetti. Eşi Keziban Çatak ile diğer kızı Mila Çatak ise ağır yaralandı.

Bu sırada yoldan geçerken kazayı gören Emin Bosun yönetimindeki 20 NB 616 plakalı kamyonunu yolun sağına çekip kazazedelere yardımcı olmak istedi. Arkadan gelen Halis Arıkan yönetimindeki 20 BS 861 plakalı kamyon da 20 NB 616 plakalı kamyona çarptı. Feci kazada otomobil sürücüsü Ahmet Çatak ile kızı Alina Çatak hayatını kaybederken anne Keziban Çatak ile diğer kızları Mila Çatak ve kamyon sürücüleri Emin Bosun ve Halis Arıkan yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturmanın ve yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.