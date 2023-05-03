Video Yaşam Aysel teyzenin hayali gerçek oldu | Video
Aysel teyzenin hayali gerçek oldu | Video

Aysel teyzenin hayali gerçek oldu | Video

03.05.2023 | 15:08

Aysel teyze hayalini kurduğu TOGG’u yakından görme fırsatı buldu. TOGG Aysel teyze gibi tüm ziyaretçilerinden tam not aldı.

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Aysel teyzenin TOGG sevgisini bilmeyen yok. Hikaye, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in Cumayeri ziyaretinde başlamıştı. Aysel İnci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TOGG istemişti.

Türkiye'nin otomobili TOGG bugün Düzce'ye, Aysel teyze de TOGG'a misafir oldu. Ayşe Keşir, Millet Bahçesi'ne getirdiği Aysel teyzeye yerli ve milli otomobilimizi tanıttı.

TOGG Aysel teyze gibi tüm ziyaretçilerinden tam not aldı.

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