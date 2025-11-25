Video Yaşam Baba evinde ağabeyini öldüren kardeşten "pes" dedirten ifade: "Pişman değilim" | Video
Baba evinde ağabeyini öldüren kardeşten

Baba evinde ağabeyini öldüren kardeşten "pes" dedirten ifade: "Pişman değilim" | Video

25.11.2025 | 14:34

Kırıkkale’de baba evinde çıkan tartışma sırasında kardeşi tarafından bıçaklanan güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise ifadesinde, kendisini tahrik ettiğini öne sürerek "pişman değilim" dedi.

Kırıkkale'de 47 yaşındaki güvenlik görevlisi Ali Sağlam, kardeşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. Sağlam (26) ile ağabeyi Ali Sağlam arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Sağlam, ağabeyini göğüs ve bilek bölgesinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Sağlam, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi Sağlam, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan cinayet zanlısı Sağlam, kardeşler arasında geçmişten bu yana sözlü tartışmalar yaşandığını, olay günü ise ağabeyi tarafından tahrik edildiğini iddia etti. Evde anne, baba ve ağabeyiyle birlikte oturduklarını anlatan zanlı, tartışmanın büyümesi üzerine odasına yöneldiğini, ağabeyinin arkasından bardak fırlatmaya yeltendiğini ancak annesi tarafından engellendiğini söyledi. Yaklaşık 10 dakika sonra yeniden odaya döndüğünde ağabeyinin kendisine bakışlarıyla tahrik ettiğini öne süren Sağlam, "Üzerimdeki bıçağı çıkarıp Ali'nin karnına bir kez vurdum, yere düşünce bir kez daha bıçak darbesi yaptım. O an ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

Olayın ardından evden kaçıp kısa süre saklandığını ifade eden zanlı, polisleri görünce teslim olduğunu belirtti. Bıçağın kendisine ait olduğunu söyleyen Sağlam, ifadesinde pişmanlık duymadığını da beyan etti. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali Sağlam'ın cenazesi, Bahçelievler Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Sağlam'ın, Ankara Hasanoğlan SGK İlçe Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

