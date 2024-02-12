Bağcılar’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam annesini bıçaklayarak öldürdü
Bağcılar’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve aynı evde yaşadığı annesini bıçaklayan adam dehşet saçtı. Bir süre sonra eve gelen baba, eşinin yerde kanlar içinde yatarken oğlunun ise televizyona bıçakla vurmaya çalıştığını görünce büyük bir şok yaşadı.
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