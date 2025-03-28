Bahçelievler’de 5 otomobil alev topuna döndü, patlamalar peş peşe geldi | Video
Bahçelievler’de gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın park halindeki diğer 4 araca da sıçradı.
Alev topuna dönen araçların yandığı o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, alev topuna dönen araçlar, yangın esnasında yaşanan patlama ve çevredekilerin panik olduğu anlar yer aldı.
Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
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