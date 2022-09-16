Bahçelievler'de çocuğun boğazına saplanan demir korkuluk ameliyatla çıkarıldı | Video
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BAHÇELİEVLER'de sitenin etrafındaki korkuluklardan atlarken dengesini kaybederek düşen 9 yaşındaki Ahmet Daniç'in boğazına demir korkuluk saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, boğazındaki demir korkulukla hastaneye götürüldü. Ameliyatla demir parça çıkartılan Daniç, 2 gün boyunca yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Baba Lokman Daniç, "Çocuğumuz ölümden döndü. Civardaki bütün binalarda bu şekilde korkuluklar var. Resmen mızrak gibi, çocuklar için ölüm tuzağı" dedi. Çocuğun kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çocuğun demir saplandıktan sonra kurtarılmaya çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
"ALTTAN ÇOCUĞU TUTTUM, SARSINTI OLUNCA BAĞIRIYORDU"
Olay sırasında çocuğu yaklaşık yarım saat boyunca sabit tutmaya çalışan Yusuf Dağ, "Çocuk olduğu için psikolojim çok bozuldu. En ufak sarsıntı olduğu zaman çocuk bağırıyordu. Demir boğazına girmişti, yanağının içerisinden gözüküyordu. Çocuk kendindeydi, bilinci yerindeydi. Konuştuk, uyutmadık. Alttan çocuğu ben tutuyordum. En ufak sarsıntı olunca çocuk bağırıyordu. İtfaiye ve sağlık ekibi geldi. Damar yolu açıldı, oksijen verildi. 'Ahmet nasılsın' diyordum ama tam konuşamıyordu demir diline geldiği için. Çok acı çekti, canının yandığı belliydi" dedi.
"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ"
Baba Lokman Daniç, oğlunun son durumu hakkında bilgi vererek, "Şu an çok şükür çok iyi, hocalarımız ameliyat ettiler. Çocuğumuz ölümden döndü. O demirle birlikte hastaneye getirildi. Akşam ameliyata aldılar, demiri ameliyatta çıkardılar. Rabbim yardımcımız oldu, ölümün eşiğinden döndü. Pazartesi akşamından beri yoğun bakımdaydı, yaklaşık yarım saat önce de yoğun bakımdan çıktı. Pazartesi saat 16.30 sıralarında olay oluyor, hastaneye gelip müdahale edilmesi 20.00'ı buldu. Önce Bağcılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü orada müdahale edebilecek doktor olmayınca buraya sevk edildi" dedi.
"ÖLÜM TUZAĞI"
Baba Daniç sitelerdeki korkulukların çocuklar için tehlikeli olduğunu da vurgulayarak "Civardaki bütün binalarda bu şekilde korkuluklar var. Resmen mızrak gibi, çocuklar için ölüm tuzağı. Başka çocukların başına gelmesin, başka ailelerin canı yanmasın" diye konuştu.
"AHMET'E 'DEMİRLERE TUTUN' DEDİM"
Komşuları Pervin Kalmuk ise çocuğu o şekilde görünce çığlık attığını anlatarak, "Çocuklar burada oynuyordu, annesi olaydan 5 dakika önce bizdeydi. Bizden çıktıktan sonra çocuklar karşı tarafa geçiyorlar diğer tarafa atlamak üzereyken demire düşmüş. Çok kötüydü, gerçekten anlatılamaz. Ben bağırdım, 'Ahmet demirlere tutun' dedim. Polis, ambulans, itfaiye 5 dakika içerisinde geldi. Demir parçasını kesip hastaneye öyle gittiler" şeklinde konuştu.