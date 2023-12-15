Video Yaşam Bahçelievler’de park halindeki otomobil alev alev yandı | Video
Bahçelievler’de park halindeki otomobil alev alev yandı | Video

Bahçelievler’de park halindeki otomobil alev alev yandı | Video

15.12.2023 | 09:10

Bahçelievler’de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, saat 05.30 sıralarında Bahçelievler E-5 Karayolu Yenibosna yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda park halinde bulunan otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumaları gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle yangını söndürmek için çabalarken bazı vatandaşlar ise durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölü ve yaralı olmazken otomobilde motor kısmında hasar oluştu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan vatandaşların alev alev yanan otomobile yangın tüpüyle müdahale etmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bahçelievler’de park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 03:04
Bahçelievler’de park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 15.12.2023 | 09:10
Malatya’da seyir halindeki araç alev alev yandı | Video 00:40
Malatya'da seyir halindeki araç alev alev yandı | Video 15.12.2023 | 09:10
Amasya’da boğa saldırısı can aldı...O anlar kamerada 00:43
Amasya'da boğa saldırısı can aldı...O anlar kamerada 14.12.2023 | 21:24
İstanbul’da gün batımında gökyüzü kızıla boyandı, ortaya mest eden manzara çıktı 03:36
İstanbul'da gün batımında gökyüzü kızıla boyandı, ortaya mest eden manzara çıktı 14.12.2023 | 21:24
Şeytanın aklına gelmeyecek zulayı narkotik köpeği çözdü | Video 02:15
Şeytanın aklına gelmeyecek zulayı narkotik köpeği çözdü | Video 14.12.2023 | 16:42
17 yaşındaki Kader’in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:21
17 yaşındaki Kader'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.12.2023 | 14:46
Tarihi Süleymaniye Mahallesi’nde mezarlığa büyük saygısızlık | Video 03:43
Tarihi Süleymaniye Mahallesi’nde mezarlığa büyük saygısızlık | Video 14.12.2023 | 14:46
FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı | Video 00:18
FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı | Video 14.12.2023 | 14:46
Otomobil LPG tankı bomba gibi patladı | Video 03:33
Otomobil LPG tankı bomba gibi patladı | Video 14.12.2023 | 13:43
Yüzlerce yaban ördeği Kars Çayı’nda görüntülendi | Video 02:04
Yüzlerce yaban ördeği Kars Çayı’nda görüntülendi | Video 14.12.2023 | 13:43
Seçil Erzan, avukata, Ödeyecek hiçbir şeyim yok, param da yok demiş | Video 06:49
Seçil Erzan, avukata, "Ödeyecek hiçbir şeyim yok, param da yok" demiş | Video 14.12.2023 | 12:47
Maltepe’de otoparkta iğrenç olay! Dışkılarını arabalara sürdüler | Video 01:07
Maltepe’de otoparkta iğrenç olay! Dışkılarını arabalara sürdüler | Video 14.12.2023 | 12:23
Köpeğine yaptığı doğum gününde gelen mamaları sokak hayvanlarına dağıttı | Video 05:28
Köpeğine yaptığı doğum gününde gelen mamaları sokak hayvanlarına dağıttı | Video 14.12.2023 | 12:06
Çantasını çalan şüpheli, alışveriş yaparken kameraya yakalandı | Video 02:21
Çantasını çalan şüpheli, alışveriş yaparken kameraya yakalandı | Video 14.12.2023 | 12:06
Annesini boğarak öldüren genç, müebbet hapse çarptırıldı | Video 00:30
Annesini boğarak öldüren genç, müebbet hapse çarptırıldı | Video 14.12.2023 | 12:06
Başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı | Video 01:01
Başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı | Video 14.12.2023 | 11:16
İzmir’de ATV’li polisler, hırsızlık zanlısını yakaladı | Video 00:23
İzmir'de ATV'li polisler, hırsızlık zanlısını yakaladı | Video 14.12.2023 | 10:48
Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsünün sürüklendiği anlar kamerada | Video 01:11
Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsünün sürüklendiği anlar kamerada | Video 14.12.2023 | 10:48
Boşanma davasına, Cehenneme kadar yolun var, boşanıyoruz yazılı aracıyla gitti | Video 02:08
Boşanma davasına, "Cehenneme kadar yolun var, boşanıyoruz" yazılı aracıyla gitti | Video 14.12.2023 | 10:29
Engelli çocuğunun tedavisi için biriktirdiği 7 bin doları çalındı | Video 05:02
Engelli çocuğunun tedavisi için biriktirdiği 7 bin doları çalındı | Video 14.12.2023 | 10:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA