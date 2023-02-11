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Bakan Kirişci'den 'Hatay'da baraj patladı' iddialarına yalanlama

Bakan Kirişci'den 'Hatay'da baraj patladı' iddialarına yalanlama

11.02.2023 | 01:37

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

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