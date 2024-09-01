Balı fazla kaçıran kedi kendinden geçti: Gülümseten görüntüler kamerada | Video
Rize'nin Çayeli ilçesinde sahibinin yediği baldan yiyen kedi kendinden geçti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bir süre baygınlık geçiren kedi sonrasında normale döndü. Videoyu çeken arkadaşının soruları üzerine cevap veren Okuyan "200 grama yakın bal yedi. Normal Erzurum Ova balı yedi. 4 saatin üzerine biraz canlandı, hareket etmeye başladı" ifadelerini kullandı.
KEDİNİN GÖRÜNTÜSÜ DELİ BAL YİYİNCE FENALAŞAN AYI YAVRUSUNU HATIRLATTI
Sosyal medyada da paylaşılan video kısa sürede ilgi gördü. Kedinin bal yedikten sonra bu hale dönmesi akıllara Düzce'de deli bal yedikten sonra kamyonet kasasında fenalaşan ayı yavrusunu akıllara getirdi.
"BUGÜN BİRAZ KAÇAMAK YAPTI VE BAL YEDİ"
Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından bir açıklama yapan Süleyman Okuyan, kedisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda kedimizin durumu iyi. Bugün biraz kaçamak yaptı ve bal yedi. Ona da dokundu. Şu an da sağlık durumu gayet iyi. Biz oynamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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