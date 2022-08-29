Video Yaşam Balıkesir Kepsut'ta midibüs devrildi: 17 yaralı | Video
Balıkesir Kepsut'ta midibüs devrildi: 17 yaralı | Video

Balıkesir Kepsut'ta midibüs devrildi: 17 yaralı | Video

29.08.2022 | 10:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balıkesir Kepsut’ta midibüs devrildi: 17 yaralı | Video 01:18
Balıkesir Kepsut'ta midibüs devrildi: 17 yaralı | Video 29.08.2022 | 10:10
Şarampole yuvarlanan otomobil 50 metre sürüklenerek durabildi: 1 ölü | Video 01:45
Şarampole yuvarlanan otomobil 50 metre sürüklenerek durabildi: 1 ölü | Video 29.08.2022 | 09:15
Eski sevgili tehdidini sosyal medyadan anlatıp yardım istedi | Video 01:39
Eski sevgili tehdidini sosyal medyadan anlatıp yardım istedi | Video 29.08.2022 | 09:29
Yakalama kararı olan otomobil ile polisten kaçtılar: 1 gözaltı | Video 02:03
Yakalama kararı olan otomobil ile polisten kaçtılar: 1 gözaltı | Video 29.08.2022 | 08:50
Küçükçekmece’de yaşanan av tüfeğiyle dehşet olayıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: Şahsın yakalanma anı kamerada | Video 01:10
Küçükçekmece’de yaşanan av tüfeğiyle dehşet olayıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: Şahsın yakalanma anı kamerada | Video 29.08.2022 | 09:07
Jandarmadan bonzai operasyonu | Video 00:57
Jandarmadan bonzai operasyonu | Video 29.08.2022 | 09:07
Kırıkkale’de kafe yangını | Video 00:49
Kırıkkale'de kafe yangını | Video 29.08.2022 | 08:57
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü servis aracıyla ters döndü | Video 01:48
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü servis aracıyla ters döndü | Video 29.08.2022 | 08:44
Kahramanmaraş’ta ikinci orman yangını | Video 00:44
Kahramanmaraş’ta ikinci orman yangını | Video 28.08.2022 | 17:00
Mersin’de feci kaza! Aracın altında kaldı | Video 00:52
Mersin'de feci kaza! Aracın altında kaldı | Video 28.08.2022 | 15:51
Çaldığı motosikletin sahibiyle karşılaştı! Motosikleti bırakıp böyle kaçtı | Video 00:21
Çaldığı motosikletin sahibiyle karşılaştı! Motosikleti bırakıp böyle kaçtı | Video 28.08.2022 | 15:47
Sosyal medya fenomeni Harun Taştan’ın otomobili alev aldı | Video 01:03
Sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın otomobili alev aldı | Video 28.08.2022 | 15:01
Elazığ’da vahşet! Köpeği 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüler | Video 02:46
Elazığ'da vahşet! Köpeği 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüler | Video 28.08.2022 | 13:05
Yürek burkan görüntü! Otobüsün bagajına konulan kangal cinsi köpek telef oldu | Video 02:05
Yürek burkan görüntü! Otobüsün bagajına konulan kangal cinsi köpek telef oldu | Video 28.08.2022 | 13:06
Kayınpederini öldürüp, eşini yaralamıştı! Bu görüntüler cinayetten saatler önce çekildi | Video 02:21
Kayınpederini öldürüp, eşini yaralamıştı! Bu görüntüler cinayetten saatler önce çekildi | Video 28.08.2022 | 14:17
Geri manevra yaparken balkon duvarına çarptı, yaşlı ev sahibine tehdit ve hakaret etti | Video 01:34
Geri manevra yaparken balkon duvarına çarptı, yaşlı ev sahibine tehdit ve hakaret etti | Video 28.08.2022 | 13:06
Gürcü hırsızlardan kepenk kopyalama yöntemi | Video 01:20
Gürcü hırsızlardan kepenk kopyalama yöntemi | Video 28.08.2022 | 11:44
Hırsızı böyle kovaladı! Soyduğu iş yerinin sahibinden kaçtı fakat polisler yakaladı | Video 00:49
Hırsızı böyle kovaladı! Soyduğu iş yerinin sahibinden kaçtı fakat polisler yakaladı | Video 28.08.2022 | 11:47
İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince hakaretler savurdu | Video 01:15
İETT şoförü seyir halindeyken telefonla konuştu, yolcular tepki gösterince hakaretler savurdu | Video 28.08.2022 | 11:45
İstanbul’da vatandaşların kabusu hırsız yakalandı! 22 otomobilin multimedya cihazını çaldı | Video 03:03
İstanbul’da vatandaşların kabusu hırsız yakalandı! 22 otomobilin multimedya cihazını çaldı | Video 28.08.2022 | 10:07

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs devrildi. Araçta bulunan 17 yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Kepsut'un Akçaköy kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar düğün için gittikleri Tekirdağ'dan midibüs ile döndüler. Sabah erken saatte Kepsut ilçesine vardıklarında midibüsün sürücüsü Ahmet Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile midibüs devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi sonrasında kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalalerinin ardından Balıkesir ve Kepsut'taki hastanelere götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA