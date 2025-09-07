Video Yaşam Balıkesir'de 6 dakikada 2 deprem | video
Balıkesir'de 6 dakikada 2 deprem | video

Balıkesir'de 6 dakikada 2 deprem | video

07.09.2025 | 12:51

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden 6 dakika sonra ise 4,1 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balıkesir’de 6 dakikada 2 deprem | video 03:01
Balıkesir'de 6 dakikada 2 deprem | video 07.09.2025 | 12:51
Norveç’ten Gazze’ye yürüyen Kim: Herkes Filistin halkı için en azından bir şey yapmalı | Video 07:33
Norveç'ten Gazze'ye yürüyen Kim: "Herkes Filistin halkı için en azından bir şey yapmalı" | Video 07.09.2025 | 10:26
FETÖ tehdidiyle 1 milyon 293 bin lira dolandıran 5 sahte polis yakalandı | Video 00:45
FETÖ tehdidiyle 1 milyon 293 bin lira dolandıran 5 sahte polis yakalandı | Video 07.09.2025 | 10:26
Alkol alıp direksiyona geçti, kaza yapıp gözaltına alınınca, Hayvan mıyım? dedi | Video 02:45
Alkol alıp direksiyona geçti, kaza yapıp gözaltına alınınca, "Hayvan mıyım?" dedi | Video 07.09.2025 | 08:45
İzmir’de düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga | Video 03:40
İzmir’de düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga | Video 07.09.2025 | 08:41
Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor? 00:48
Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor? 06.09.2025 | 16:10
Bodrum’da orman yangını başladı | Video 00:48
Bodrum’da orman yangını başladı | Video 06.09.2025 | 14:51
Bursa’yı sağanak vurdu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 03:20
Bursa'yı sağanak vurdu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 06.09.2025 | 14:46
Bir Anadolu Şenliği coşkusu Tunceli’de türkülerle başladı! | Video 05:57
“Bir Anadolu Şenliği” coşkusu Tunceli’de türkülerle başladı! | Video 06.09.2025 | 14:24
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:48
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.09.2025 | 13:59
Yol kenarında kadın arkadaşını öldürüp kendini vurmuştu! Şüpheli taburcu edilip tutuklandı | Video 01:48
Yol kenarında kadın arkadaşını öldürüp kendini vurmuştu! Şüpheli taburcu edilip tutuklandı | Video 06.09.2025 | 13:41
Otoyolda 4 ayrı kazada 30 araç birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı | Video 02:53
Otoyolda 4 ayrı kazada 30 araç birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı | Video 06.09.2025 | 13:25
Tekirdağ’da zincirleme kaza kamerada: 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 02:58
Tekirdağ'da zincirleme kaza kamerada: 3 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü | Video 06.09.2025 | 13:25
İnternetten satın aldığı şampuan arı sokmasından beter hale getirdi: Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum | Video 02:57
İnternetten satın aldığı şampuan arı sokmasından beter hale getirdi: "Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum" | Video 06.09.2025 | 11:20
Kocaeli’de sağanak etkili oldu, evin çatısına yıldırım düştü | Video 02:24
Kocaeli'de sağanak etkili oldu, evin çatısına yıldırım düştü | Video 06.09.2025 | 11:16
İstanbul Eyüpsultan’da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01:59
İstanbul Eyüpsultan'da feci kaza! Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 06.09.2025 | 10:45
Evinde bir kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video 00:41
Evinde bir kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video 06.09.2025 | 10:36
Beşiktaş ve Küçükçekmece’de İETT otobüsü kazası | Video 01:47
Beşiktaş ve Küçükçekmece'de İETT otobüsü kazası | Video 06.09.2025 | 10:08
Fas’tan Bayburt’a uzanan aşk hikayesi: İki kardeş çifte düğünle dünyaevine girdi | Video 04:40
Fas'tan Bayburt'a uzanan aşk hikayesi: İki kardeş çifte düğünle dünyaevine girdi | Video 06.09.2025 | 09:14
Alkollü traktör sürücüsü 3 araca çarparak durabildi: O anlar kamerada | Video 01:32
Alkollü traktör sürücüsü 3 araca çarparak durabildi: O anlar kamerada | Video 06.09.2025 | 08:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY