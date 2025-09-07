Balıkesir'de 6 dakikada 2 deprem | video

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden 6 dakika sonra ise 4,1 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı.