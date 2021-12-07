Balıkesir'de sis dağı böyle kapladı | Video

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Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasında yer alan 1336 rakımlı Çataldağ'da sisin dağın tepesinden inişi havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntülerde dağın başında beliren sis bulutu, bir kaç dakika içinde Çataldağ'ı sardı.
Balıkesir'in en yüksek noktalarından birisi olan Çataldağ'da mevsim gereği görülen sis olayı havadan saniye saniye takip edildi. Sisin dağın başında görülmesi ve dakikalar içinde dağı etkisi altına alması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Gün batımında meydana gelen sis, gece boyunca dağın yüksek rakımlı noktalarında etkili oldu.