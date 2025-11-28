Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
28.11.2025 | 08:57
Antalya'da bir kişinin aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluştuğu kuzenini silahla vurarak öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kuzenini tabancayla vuran zanlının, tekrar geri dönüp yerde yatan kuzenine defalarca ateş ettiği görüldü.
ŞARJÖRÜ DEĞİŞTİRİP GERİ DÖNMÜŞ
Öte yandan olay yerinde 22 boş kovanın bulunduğu olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kafeden çıkan Doğan Duman'a kuzeni Imad Almograbi'in arkasından şarjör bitene kadar ateş ettiği, ardından yanından ayrılıp tekrar geri dönerek yerde hareketsiz şekilde yatan kuzenine tekrar defalarca ateş ettiği görüldü.
