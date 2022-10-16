Video Yaşam Başakşehir’de 'dirft' yapan sürücü yakalandı | Video
Başakşehir’de 'dirft' yapan sürücü yakalandı | Video

Başakşehir’de 'dirft' yapan sürücü yakalandı | Video

16.10.2022 | 13:08

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Başakşehir’de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan araç sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetinin 60 gün süreyle iptal eden sürücüye toplam da 9 bin 944 TL ceza kesilirken, sürücünün drift yaptığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Başakşehir Bahçeşehir'de 7 Ekim 2022 tarihinde cadde üzerinde bulunan dönel kavşakta aracıyla drift yapan şahsın görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerle ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın plakasında sürücünün kimliğini tespit etti.

Drift yapan aracın sürücüsü S.T.M., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri tarafından yakalandı.Sürücü hakkında 'Drift yapmak', 'Saygısızca araç kullanmak' 'Trafik düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamak' maddelerinden toplamda 9 bin 944 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi.

Ayrıca S. T. M., ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine amirliğine götürüldü.

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