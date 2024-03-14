Başakşehir'de İETT şoförünün bıçaklandığı yol kavgası kamerada | Video 14.03.2024 | 09:35 Başakşehir'de dün akşam yol verme tartışmasında bir sürücü İETT şoförünü bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İETT şoförü Mahmut Murat Kanık, trafikte bir sürücü ile tartıştı. Araçtaki 3 kişi İETT sürücüsüne saldırdı. Saldırganlar yaşanan arbedede İETT şoförü Mahmut Murat Kanık'ı kalp hizasından bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Kaçan saldırganlar polis tarafından yakalandı.