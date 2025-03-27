Başakşehir'de motosiklet fabrikasında yangın | Video
Başakşehir’de motosiklet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada ve iş yerinin bahçesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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