Başakşehir'de paralimpik sporcuya site yönetimi toplantısında silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 19.07.2023 | 14:57 BAŞAKŞEHİR'de bir sitede yapılan toplantı sırasında çıkan tartışmada paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul, silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı sporcu tedavi altına alındı. Site toplantısında gerçekleşen silahlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 21.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23. Bölgede bulunan sitede düzenlenen toplantıda aidatlar görüşüldüğü sırada tartışma çıktı. Tartışma sırasında blok yöneticisi olduğu belirtilen Tolga Akçiçek, site yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul'a (35) silahla ateş açtı. Özoğul kanlar içinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren Akçiçek, hızla olay yerinden uzaklaştı. Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Özoğul'a ilk müdahalede bulunduktan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine kaldırdı. Özoğul'un ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olay yerine gelen polis ekipleri siteye ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin silahını ateşlediği toplantı salonunda polis ekipleri detaylı çalışma yaptı. Site sakinlerinden olayla ilgili bilgi alan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Site toplantısı sırasında sporcu Abdulkadir Özoğul'un yaralandığı silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Toplantı sürerken, bir anda silahla masadakilerin üzerine yönelen Tolga Akçiçek, 3 el art arda ateş etti. Toplantıya katılanlar olayın şoku ile ne yapacağını şaşırırken, Abdülkadir Özoğul koltukta kurşunların hedefi oldu. Şüphelinin salondan ayrılması ve yere yığılan yaralı sporcuya yanında bulunanların müdahalesi görüntülere yansıdı.