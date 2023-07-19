Başakşehir'de paralimpik sporcuya site yönetimi toplantısında silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video
BAŞAKŞEHİR'de bir sitede yapılan toplantı sırasında çıkan tartışmada paralimpik sporcu Abdülkadir Özoğul, silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı sporcu tedavi altına alındı. Site toplantısında gerçekleşen silahlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
POLİS EKİPLERİ DETAYLI İNCELEME YAPTI
Olay yerine gelen polis ekipleri siteye ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin silahını ateşlediği toplantı salonunda polis ekipleri detaylı çalışma yaptı. Site sakinlerinden olayla ilgili bilgi alan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Site toplantısı sırasında sporcu Abdulkadir Özoğul'un yaralandığı silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Toplantı sürerken, bir anda silahla masadakilerin üzerine yönelen Tolga Akçiçek, 3 el art arda ateş etti. Toplantıya katılanlar olayın şoku ile ne yapacağını şaşırırken, Abdülkadir Özoğul koltukta kurşunların hedefi oldu. Şüphelinin salondan ayrılması ve yere yığılan yaralı sporcuya yanında bulunanların müdahalesi görüntülere yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:58
37 bin liralık telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu! | Video 19.07.2023 | 15:44
01:17
00:18
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 19.07.2023 | 15:35
00:39
Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video 19.07.2023 | 15:35
03:30
05:24
05:04
07:27
Köpek tarafından saldırıya uğrayan kadın bacağından yaralandı | Video 19.07.2023 | 14:58
00:29
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 19.07.2023 | 15:15
03:12
01:17
Babaanne ile torununa otomobiliyle çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 19.07.2023 | 14:56
02:08
Arnavutköy'de TIR kamyonete çarptı, şoför yaralandı | Video 19.07.2023 | 14:12
01:57
01:58
Aksaray jandarmadan maganda operasyonu: 3 gözaltı | Video 19.07.2023 | 14:31
03:37
Arabaları çalışmayan hırsızlar komedi filmlerini aratmadı | Video 19.07.2023 | 14:17
00:23
Ankara'da terör operasyonu: 10 gözaltı | Video 19.07.2023 | 14:19
00:42
Türkiye sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforu | Video 19.07.2023 | 14:20
01:44
00:52