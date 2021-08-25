Başkasıyla evlendirmek isteyince sevdiği kızın babasının aracını böyle yaktı

İstanbul’da 19 yaşında bir genç; sevdiği kızın babası kızını başkasıyla evlendirmek isteyince arkadaşlarıyla intikam planı yaptı. Sinem E.’nin babası Ali E.’nin arabasını kundaklayan üç arkadaş yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.