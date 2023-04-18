Bayramda peşi sıra müjdeler! İşte 4 adımlı paket ve ayrıntıları… | Video

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kalmışken tüm gözler Başkan Erdoğan’ın Bayram ve arife günü peşi sıra açıklayacağı müjdelere çevrildi. Başkan Erdoğan’ın ‘İki bayramı bir arada yaşayacağız’ diyerek müjde haberini verirken herkesin merakla beklediği bayram müjdesinin 4 adımlı olabileceği konuşuluyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntıları açıkladı. İşte 4 adımlı olacağı tahmin edilen müjdenin detayları…