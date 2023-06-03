Bayrampaşa’da kamyon devrildi, genç kadın yaralandı: O anlar kamerada | Video
İstanbul Bayrampaşa’da bir içecek firmasının ürünlerini taşıyan kamyon kaldırıma çarparak devrildi. Kazada kaldırımda yürüyen bir kadın yaralanırken olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürüşü ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazadan dolayı kapanan yol, kamyonun vinç tarafından kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
"DEVRİLEN KAMYON KADINA ÇARPTI"
Yaşananları anlatan Resul Kaya, "Dönmek istedi. Biraz hızlı döndü. Ağırlık buraya gelince düştü. Kadına çarptı. Kadını hastaneye götürdüler. Kulağından kan geliyordu. Muhtemelen kaburga kemiklerinde sıkıntı vardı. Sedyeye zor bindirdiler" dedi.
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