Video Yaşam beIN Sports'un televizyon binasına gelen şüphelinin üzerindeki silah oyuncak çıktı | Video
10.11.2025 | 14:07

Sarıyer Ayazağa'da bulunan beIN Sports'un televizyon binasına gelen silahlı bir kişi, paniğe neden oldu. Özel Harekat polislerinin de müdahale ettiği olayda gözaltına alınan şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

Saat 12.00 sıralarında beIN Sports'un Sarıyer Ayazağa'daki televizyon binasına K.S.(42) isimli şüpheli bir kişi girdi. Şüpheli şahsın silahlı olduğu fark edilince, çalışanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat Polisleri, Yunus polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen müzakereci polisleri şahsı ikna etmeye çalıştı. İçerdekiler tahliye edilirken, Özel Harekat polisleri de binaya girdi. K.S. ise kısa sürede gözaltına alınıp binadan çıkarılarak emniyete götürüldü. Şüphelinin üzerindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi. K.S.'nin televizyonda çalışan bir kadın güvenlik görevlisinin eşi olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
