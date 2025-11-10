beIN Sports'un televizyon binasına gelen şüphelinin üzerindeki silah oyuncak çıktı | Video
10.11.2025 | 14:07
Sarıyer Ayazağa'da bulunan beIN Sports'un televizyon binasına gelen silahlı bir kişi, paniğe neden oldu. Özel Harekat polislerinin de müdahale ettiği olayda gözaltına alınan şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:04
04:37
01:13
Festivalde korku dolu anlar kamerada! Paraşütçü kayaya böyle çarptı | Video 10.11.2025 | 11:28
02:48
00:49
Balıkesir'de peş peşe depremler | Video 10.11.2025 | 09:09
00:55
02:18
Kadıköy’de dehşet anları! Genç kadının yüzünü böyle yaktı | Video 10.11.2025 | 09:09
01:55
00:30
Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı | Video 09.11.2025 | 15:42
00:24
Çocuğun kullandığı otomobilin köprüden çaya uçtuğu kaza kamerada | Video 09.11.2025 | 13:27
00:24
Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | Video 09.11.2025 | 13:27
12:55
01:34
00:44
Beylikdüzü'nde alkollü gençler ortalığı birbirine kattı | Video 09.11.2025 | 11:23
01:23
00:21
Uludağ'da kayıp alarmı: 4 çocuk 5 saat sonra bulundu | Video 09.11.2025 | 09:10
01:34
Otomobil ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı: 5 yaralı | Video 08.11.2025 | 15:08
00:31
02:34
77 yaşındaki kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı | Video 08.11.2025 | 14:27
01:27
Adana’da semt pazarını kana buladılar! 2 ölü, 5 yaralı | Video 08.11.2025 | 12:03