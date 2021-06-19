Video Yaşam Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı

Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı

Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı
19.06.2021 | 13:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaray’da başkanlık seçiminde şaşırtan görüntü! Oy kullanmaya sedye ile geldi 00:20
Galatasaray’da başkanlık seçiminde şaşırtan görüntü! Oy kullanmaya sedye ile geldi 19.06.2021 | 14:22
İzmir içinde yolcu varken çarpışan 2 minibüs alev alev böyle yandı! Korku dolu anlar kamerada... 03:03
İzmir içinde yolcu varken çarpışan 2 minibüs alev alev böyle yandı! Korku dolu anlar kamerada... 19.06.2021 | 13:56
Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı 02:29
Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı 19.06.2021 | 13:51
Bonzai imalathanesinde suçüstü... Sentetik uyuşturucularla yakalandılar! 00:12
Bonzai imalathanesinde suçüstü... Sentetik uyuşturucularla yakalandılar! 19.06.2021 | 13:26
İstanbul Silivri'de ölü yengeç tedirginliği 06:33
İstanbul Silivri'de ölü yengeç tedirginliği 19.06.2021 | 13:19
İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu 33 gözaltı 01:12
İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu 33 gözaltı 19.06.2021 | 11:35
İstanbul Avcılar'da üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü 00:31
İstanbul Avcılar'da üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü 19.06.2021 | 10:47
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar kamerada! Balkonda can pazarı 01:34
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar kamerada! Balkonda can pazarı 19.06.2021 | 10:40
Sivas'ta öksüz kalan yavru sincapların elle beslenme anı kamerada 02:05
Sivas'ta öksüz kalan yavru sincapların elle beslenme anı kamerada 19.06.2021 | 10:29
İstanbul'da Çinli iş adamına şok! 4 kilo külçe altını böyle gasp ettiler 00:35
İstanbul'da Çinli iş adamına şok! 4 kilo külçe altını böyle gasp ettiler 19.06.2021 | 10:22
Bursa'da suçüstü yakalanan hırsızdan gözyaşları içinde şaşırtan savunma 01:58
Bursa'da suçüstü yakalanan hırsızdan gözyaşları içinde şaşırtan savunma 19.06.2021 | 09:48
İstanbul Fatih’te Arap turistlerin Çeçen turisti soyma anı kamerada 00:31
İstanbul Fatih’te Arap turistlerin Çeçen turisti soyma anı kamerada 19.06.2021 | 09:36
Ardahan'da ormanlık alandaki domuz sürüsü kamerada 00:55
Ardahan'da ormanlık alandaki domuz sürüsü kamerada 19.06.2021 | 09:36
Denizli'de trafik dehşet! 16 el ateş etti: 1 yaralı 02:19
Denizli'de trafik dehşet! 16 el ateş etti: 1 yaralı 19.06.2021 | 08:39
Adana'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada! Kapanla böyle yakalandılar 01:17
Adana'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada! Kapanla böyle yakalandılar 19.06.2021 | 09:19
İstanbul Avcılar’da kadına şiddet dehşeti! Darp ettikleri kadını arabadan sokağa attılar 02:45
İstanbul Avcılar’da kadına şiddet dehşeti! Darp ettikleri kadını arabadan sokağa attılar 19.06.2021 | 09:19
Denizli'de trafikte terör estiren maganda lüks aracını bırakıp kayıplara karıştı 01:08
Denizli'de trafikte terör estiren maganda lüks aracını bırakıp kayıplara karıştı 19.06.2021 | 08:39
İstanbul Şile'de yangın: Küle döndü! 05:36
İstanbul Şile'de yangın: Küle döndü! 19.06.2021 | 08:32
İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı | Video 00:08
İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı | Video 18.06.2021 | 20:06
Yağışlar devam edecek mi? | Video 02:21
Yağışlar devam edecek mi? | Video 18.06.2021 | 18:21

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir, Büyükçekmece’de evinin yakınında aracının içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 saldırgan olay yerinden geçerken ayağından yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay sabah saatlerinde Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Fatoş Karademir evinin yakınında aracının içinde motosikletli kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 5 el ateş edildiği öğrenilirken ayağından yaralanan Fatoş Mardini, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganların 5 el üst üste ateş ettiği ve birinin Karademir'in bacağına isabet ettiği öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren ve kaçan 2 şüpheliyi arıyor.


Saldırı anı güvenlik kamerasında
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Karademir'in ışıklarda beklediği sırada yanına gelen 2 kişinin ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor. Görüntülerde Karademir'in aracı yanaştırması ve vatandaşların yardımına gitmesi yer alıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA