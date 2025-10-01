Video Yaşam Beşiktaş'ta 4 katlı ahşap binada yangın | Video
Beşiktaş'ta 4 katlı ahşap binada yangın | Video

Beşiktaş'ta 4 katlı ahşap binada yangın | Video

01.10.2025 | 12:53

Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi'nde 4 katlı ahşap binada yangın çıktı. Bina alevlere teslim olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş’ta 4 katlı ahşap binada yangın | Video 00:15
Beşiktaş'ta 4 katlı ahşap binada yangın | Video 01.10.2025 | 12:53
Karaman’da ekmek servisi yapan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:05
Karaman’da ekmek servisi yapan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01.10.2025 | 12:51
Güllü’nün düştükten hemen sonraki görüntüleri ortaya çıktı! Kızı Tuyan Ülkem, annesinin başında böyle feryat etmiş | Video 00:38
Güllü'nün düştükten hemen sonraki görüntüleri ortaya çıktı! Kızı Tuyan Ülkem, annesinin başında böyle feryat etmiş | Video 01.10.2025 | 12:19
Fatih’te tramvayın çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 01:33
Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 01.10.2025 | 11:47
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Güllü’nün kızı annesinin başında sinir krizi geçirdi | Video 00:36
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Güllü'nün kızı annesinin başında sinir krizi geçirdi | Video 01.10.2025 | 10:49
Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan Ciner Grubu çalışanı 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:30
Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan Ciner Grubu çalışanı 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01.10.2025 | 10:47
Avcılar’da bir sürücü İETT otobüsünün önünü kesti | Video 00:35
Avcılar’da bir sürücü İETT otobüsünün önünü kesti | Video 01.10.2025 | 10:47
Avcılar’da bir sürücü İETT otobüsünün önünü kesti: O anlar kamerada | Video 00:35
Avcılar’da bir sürücü İETT otobüsünün önünü kesti: O anlar kamerada | Video 01.10.2025 | 10:46
Hastanenin otoparkından iki motosiklet çaldı! O anlar kamerada | Video 01:33
Hastanenin otoparkından iki motosiklet çaldı! O anlar kamerada | Video 01.10.2025 | 10:25
12 göçmeni 27 bin TL’ye taşırken yakalanan insan taciri tutuklandı | Video 00:45
12 göçmeni 27 bin TL’ye taşırken yakalanan insan taciri tutuklandı | Video 01.10.2025 | 10:10
Kenara çekilir misiniz? diyerek uyardı, böyle darp edildi | Video 02:59
"Kenara çekilir misiniz?" diyerek uyardı, böyle darp edildi | Video 01.10.2025 | 10:10
Şehir şehir gezip, kılık değiştiren hırsızlar yakalandı | Video 00:55
Şehir şehir gezip, kılık değiştiren hırsızlar yakalandı | Video 01.10.2025 | 09:58
27 yaşındaki gencin katil zanlısı kapı önünde böyle beklemiş | Video 01:59
27 yaşındaki gencin katil zanlısı kapı önünde böyle beklemiş | Video 01.10.2025 | 09:06
Sinop’ta sahte altın dolandırıcıları yakalandı | Video 00:18
Sinop'ta sahte altın dolandırıcıları yakalandı | Video 01.10.2025 | 09:00
Küçükçekmece’de markette kadına yumruk atan şüpheli yakalandı | Video 00:29
Küçükçekmece’de markette kadına yumruk atan şüpheli yakalandı | Video 01.10.2025 | 09:00
GALATASARAY 1-0 LIVERPOOL MAÇ SONU | Okan Buruk: Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik | Video 14:24
GALATASARAY 1-0 LIVERPOOL MAÇ SONU | Okan Buruk: "Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik" | Video 01.10.2025 | 09:00
Bir ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:17
Bir ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.10.2025 | 08:59
Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracını imha etme çalışmaları başladı | Video 02:27
Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracını imha etme çalışmaları başladı | Video 01.10.2025 | 08:59
Erzincan’da yerleşim alanlarına inen ayılar kamerada | Video 03:33
Erzincan’da yerleşim alanlarına inen ayılar kamerada | Video 01.10.2025 | 08:59
Gaziantep’te bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 01:27
Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 01.10.2025 | 08:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY