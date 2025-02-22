Beşiktaş’ta ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü ekiplere zor anlar yaşattı: O anlar kamerada | Video
Beşiktaş’ta polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan şahıs, kovalama neticesinde yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, polis ekiplerinin kaçmaya çalışan sürücüyü durdurmak için silah çekerek aracın önüne geçtiği anlar kameraya yansıdı.
Araçta yapılan detaylı incelemelerde 4,5 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan F.A.'nın o esnada uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün yakalandığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polisin şüpheliyi durdurmak için silah çektiği ve aracın önüne geçtiği anlar görülüyor.
Gözaltına alınan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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