Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan haber var! Mesut Akusta sevenlerine 'iyiyim' mesajı verdi! | Video

Geçtiğimiz haftalarda evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Mesut Akusta, hem ailesini hem de sevenlerini üzmüştü. Ameliyat olarak tedavisi tamamlayan Mesut Akusta, evine geçti. Bugün ünlü oyuncu bir paylaşımda bulundu ve sevenlerine 'iyiyim' mesajı verdi. İşte Mesut Akusta'nın o mesajı...