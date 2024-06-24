Beylikdüzü'nde nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada | Video
Beylikdüzü'nde polis ekipleri ile bir iş yerinden palet çalan hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Polisin uyarı ateşi açtığı hırsızlar, park halindeki araca çarparak kaza yaptı. O anlar kameraya yansıdı.
Polis ekipleri ile hırsızlar arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca, kameralara da yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinden kaçan hırsızlar, kullandıkları kamyonetle sokaklara hızla giriyor. Polis ekipleri hırsızları durdurmak için uyarı ateşi açıyor. Ünlü Sokak'a hızla giren kamyonet, park halindeki araca çarparak kaza yapıyor.
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