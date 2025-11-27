Beyoğlu’nda hafriyat kamyonu kaldırıma çıktı, demir dubayı yerinden sökerek dükkanın içine böyle fırlattı

27.11.2025 | 11:13

Beyoğlu’nda hafriyat kamyonu kaldırıma çıkarak demir dubayı dükkanın içine fırlattı. Dükkanın içinde bir kişi kendisine çapmak üzere olan demir dubadan son anda kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.