Biga açıklarında oluşan hortum kamerada | Video 13.03.2024 | 12:54 Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu. Öte yandan kentte etkili olan dolu yapışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü. Denizde oluşan dev hortum ve dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.