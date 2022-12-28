Video Yaşam Bilecik'te iki otomobilin çarpışma anı kamerada
Bilecik'te iki otomobilin çarpışma anı kamerada

Bilecik'te iki otomobilin çarpışma anı kamerada

28.12.2022 | 11:48

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Bilecik'te 3 kişinin yaralandığı, bir yayanın saniyelerle araçlardan birinin çarpmasından kurtulduğu trafik kazası anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal ve Hürriyet caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İstiklal Caddesi üzerinden Halime Hatun Kız Yurdu istikametine seyir halinde olan Hüseyin T. yönetimindeki otomobil ile Hürriyet Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Basri Y. idaresindeki 41 NF 180 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Hüseyin T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Selma K. ile Hatice Ö. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanene kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KAZADAN KIL PAYI KURTULDU
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza anında bir yayanın saniyelerle araçlardan birinin çarpmasından kıl payı kurtuldu görüldü.

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