Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:22
Baba oğul taksiciye dehşeti yaşattı! Tekme tokat böyle dövdüler | Video 28.12.2022 | 11:56
03:45
02:38
Telefon henüz yaygınlaşmadığı günlerde Türkiye... | Video 28.12.2022 | 11:53
01:17
Bilecik'te iki otomobilin çarpışma anı kamerada 28.12.2022 | 11:48
01:03
00:55
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 28.12.2022 | 11:05
03:42
7.5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırıyorlar | Video 28.12.2022 | 10:28
10:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 28.12.2022 | 10:32
02:24
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 28.12.2022 | 10:28
02:19
01:25
01:25
01:44
Mersin'de tefeci operasyonu: 10 gözaltı | Video 28.12.2022 | 10:16
02:24
Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 28.12.2022 | 09:56
01:54
Beylikdüzü'nde ATM yanında unutulan çeyiz parasını böyle aldı | Video 28.12.2022 | 09:48
01:45
Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte içki ele geçirildi | Video 28.12.2022 | 09:23
02:28
03:45
Mersin'de tefecilere operasyon: 11 gözaltı | Video 28.12.2022 | 08:48
03:45
Mersin'de tefecilere operasyon: 11 gözaltı kararı | Video 28.12.2022 | 08:55
01:59
Basın Ekspres yolunda trafikte akıl almaz magandalık | Video 28.12.2022 | 08:56
Bilecik'te 3 kişinin yaralandığı, bir yayanın saniyelerle araçlardan birinin çarpmasından kurtulduğu trafik kazası anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZADAN KIL PAYI KURTULDU
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza anında bir yayanın saniyelerle araçlardan birinin çarpmasından kıl payı kurtuldu görüldü.