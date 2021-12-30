Video Yaşam Bitcoin üretim tesislerine operasyon | Video
Bitcoin üretim tesislerine operasyon | Video

Bitcoin üretim tesislerine operasyon | Video

30.12.2021 | 16:38

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından Bitcoin üretim tesislerine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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