Video Yaşam Bitlis’te sahte rapor operasyonu: 17 araca el konuldu | Video
Bitlis’te sahte rapor operasyonu: 17 araca el konuldu | Video

Bitlis’te sahte rapor operasyonu: 17 araca el konuldu | Video

23.07.2024 | 12:41

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından düzenlenen sahte sağlık raporu operasyonunda 22 kişi gözaltına alınırken, 17 araca ise el konuldu.

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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafınca yürütülen çalışmalar neticesinde 'Kamu Zararına Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işleyerek belirli bir ücret karşılığı gerçekte hasta olmayan şahıslar hakkında sahte evrak düzenledikleri ve çeşitli tahlillere bu şahısların yerine kendi adamlarını sokmak suretiyle gerçeğe aykırı heyet raporu almalarına yardımcı oldukları tespit edilen 22 şüpheli şahıs ile para karşılığında haklarında gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi amacıyla talepte bulunan ve haklarında düzenlenen sahte rapor ile hasta aylığı/bakıcı ücreti ve ÖTV muafiyeti ile araç alımı gerçekleştirerek kamuyu büyük oranda zarara uğrattıkları tespit edilen 82 şüpheli şahsın yakalanması ve ikamet ile iş yerlerinde suç unsuru elde edilmesi amacıyla 22 Temmuz 2024 tarihi saat 05.00 itibari ile operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz merkez, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri ile İstanbul, Van, Siirt, Batman ve Bingöl illerinde bulunan toplam 104 adreste eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında 98 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 6 şüpheli şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Bahse konu şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde 3 adet av tüfeği, 1 adet 9*19 kalibre tabanca, 1 adet 7*65 kalibre tabanca, çok sayıda fişek, doküman ve dijital materyal ele geçirilmiş olup ayrıca şüpheli şahıslara ait olan ve sahte rapor karşılığında ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alındıkları tespit edilen 17 araca da el konulmuştur. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.
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