Bolu'da çıkan orman yangınında 5 hektarlık alan küle döndü | Video
Bolu’nun Göynük ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.
VALİLİK UYARDI
Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "Vatandaşlarımızdan ormanlık alanlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle istirham eder, yangın şüphesi gördükleri durumları ilgili kurumlara vakit geçirmeksizin bildirmelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
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