Video Yaşam Bolu'da yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor: 50 hektarlık alan küle döndü | Video
Bolu'da yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor: 50 hektarlık alan küle döndü | Video

Bolu'da yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor: 50 hektarlık alan küle döndü | Video

28.07.2023 | 16:02

Bolu’nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde dün akşam meydana gelen yangın büyüyor. Yaklaşık 50 hektarlık alan küle dönerken havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dün Göynük ilçesinde Aşağıkınık Köyü mevkiindekinde bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, ormanda yayılırken ekipler olay yerine sevk edildi. Dünden beri yangın sönmezken havadan ve karadan müdahale sürüyor. 7 helikopter havadan müdahale ederken, karadan da yollar açılarak arazözlerle söndürme çalışmalarına katkı sağlanıyor. İtfaiye ekipleri, orman işletme ekipleri ve vatandaşlar yangına müdahalesi sürürken yaklaşık 50 hektarlık alan tamamıyla yandı.

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