Bolu’da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video

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Bolu’da, polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda uyuşturucu maddelerle yakalanan 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Otobüsteki yolculardan Yasin K.'nin (31) şüpheli hareketleri üzerine üst ve eşyalarında detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 32 gram bonzai ve 1,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasin K. adliyeye sevk edildi.