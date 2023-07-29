Bolu’daki orman yangını 45 saat sonra kontrol altına alındı | Video
Bolu’nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde başlayan orman yangınına 45 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken kaç hektar alanın yandığı ile ilgili henüz bilgi verilmedi.
45 saatin ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığını yayınlayan Bolu Genel Müdürlüğü, "Bolu Göynük'te devam eden orman yangını kahramanlarımızın müdahaleleri ile sonucu kontrol atına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.
Soğutma çalışmalarının ardından kaç hektarlık alanın yandığıyla ilgili tespit yapılacak.
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