Video Yaşam Bolu’daki orman yangını 45 saat sonra kontrol altına alındı | Video
Bolu’daki orman yangını 45 saat sonra kontrol altına alındı | Video

Bolu’daki orman yangını 45 saat sonra kontrol altına alındı | Video

29.07.2023 | 14:43

Bolu’nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde başlayan orman yangınına 45 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken kaç hektar alanın yandığı ile ilgili henüz bilgi verilmedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
27 Temmuz Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Aşağıkınık Köyü mevkiindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Helikopter ve arazözlerle yangına müdahale edilirken çevre illerden de destek istendi. 1'i Jandarma Genel Komutanlığı, 6'sı Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 helikopter desteğe gelirken, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Karabük ve çevre illerden de orman işçileri ve itfaiyeciler söndürme çalışmalarına iş makineleri ile katıldı.
45 saatin ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığını yayınlayan Bolu Genel Müdürlüğü, "Bolu Göynük'te devam eden orman yangını kahramanlarımızın müdahaleleri ile sonucu kontrol atına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.

Soğutma çalışmalarının ardından kaç hektarlık alanın yandığıyla ilgili tespit yapılacak.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sinop’ta 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi: 1’inin durumu ağır | Video 02:12
Sinop’ta 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi: 1'inin durumu ağır | Video 29.07.2023 | 15:46
Fırtınada birbirine çarpan elektrik tellerinin çıkardığı yangın kamerada | Video 00:30
Fırtınada birbirine çarpan elektrik tellerinin çıkardığı yangın kamerada | Video 29.07.2023 | 15:36
Marmaris’te polislerin operasyon yaptığı adres ev değil, cephanelik çıktı | Video 01:12
Marmaris’te polislerin operasyon yaptığı adres ev değil, cephanelik çıktı | Video 29.07.2023 | 15:36
Kazada hayatını kaybeden bisikletli çocuk toprağa verildi | Video 02:59
Kazada hayatını kaybeden bisikletli çocuk toprağa verildi | Video 29.07.2023 | 15:30
Mihrace’nin ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı: Göz göre göre ölmüş | Video 06:25
Mihrace'nin ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı: "Göz göre göre ölmüş" | Video 29.07.2023 | 14:58
Birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına neden olan sürücüler adliyeye sevk edildi | Video 02:25
Birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına neden olan sürücüler adliyeye sevk edildi | Video 29.07.2023 | 14:52
Bolu’daki orman yangını 45 saat sonra kontrol altına alındı | Video 01:06
Bolu’daki orman yangını 45 saat sonra kontrol altına alındı | Video 29.07.2023 | 14:43
Gaziantep’te sahte alkol operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:45
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 6 gözaltı | Video 29.07.2023 | 14:42
Hayvan pazarında silahlı kavga! Korku ve panik anları kamerada | Video 00:36
Hayvan pazarında silahlı kavga! Korku ve panik anları kamerada | Video 29.07.2023 | 14:42
Bolu’da esrarengiz kazı! 15 maden işçisi getirildi... | Video 04:18
Bolu’da esrarengiz kazı! 15 maden işçisi getirildi... | Video 29.07.2023 | 14:33
Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen kadın 1 kilogram altını böyle teslim etti | Video 01:11
Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen kadın 1 kilogram altını böyle teslim etti | Video 29.07.2023 | 13:51
Fatih’te hamile kadını gasp eden şüpheli böyle darp edildi | Video 00:52
Fatih’te hamile kadını gasp eden şüpheli böyle darp edildi | Video 29.07.2023 | 13:21
Amasya’da yakalanan DEAŞ’ın önemli ismi tutuklandı | Video 00:47
Amasya'da yakalanan DEAŞ’ın önemli ismi tutuklandı | Video 29.07.2023 | 13:20
Pendik’te darp edilen kadının yardım çığlıkları attığı anlar kamerada | Video 00:42
Pendik'te darp edilen kadının yardım çığlıkları attığı anlar kamerada | Video 29.07.2023 | 13:20
Başkent’te 3 aracın karıştığı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı | Video 03:38
Başkent'te 3 aracın karıştığı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı | Video 29.07.2023 | 13:20
Antalya’da araç lastiğine gizlenmiş ‘emanet’ uyuşturucu operasyonu | Video 00:42
Antalya’da araç lastiğine gizlenmiş ‘emanet’ uyuşturucu operasyonu | Video 29.07.2023 | 13:20
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak böyle görüntülendi | Video 00:11
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak böyle görüntülendi | Video 29.07.2023 | 13:20
Kılık değiştirerek kuyumcu soyan kadınlar kamerada | Video 01:03
Kılık değiştirerek kuyumcu soyan kadınlar kamerada | Video 29.07.2023 | 12:20
Bakırköy’de altın ile paralarını poşete koyup dolandırıcılara elleriyle teslim etti | Video 01:31
Bakırköy'de altın ile paralarını poşete koyup dolandırıcılara elleriyle teslim etti | Video 29.07.2023 | 11:26
Şanlıurfa’da 2 kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video 01:49
Şanlıurfa’da 2 kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video 29.07.2023 | 11:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA