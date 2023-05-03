Bu mahallenin başına talih kuşu kondu | Video
Kayseri’de yapılan sondaj çalışmalarında 1.2 milyar değerinde altın rezervi tespit edilen mahalle sakinleri sevinç yaşadı.
Kaşköy Mahallesi Muhtarı Hacı Soykarcı, "Ülkem adına mutluyum. Çünkü her tarafa katkısı olacak. Ülkeme katkı olacak, mahallemde boş gezen işsizler için iş bakımından katkısı olacak. Benim mahallemden şehir merkezine ve dışarıya göç var. İşsizlerimiz buraya gelecek. Bu firmada burada başlayınca bu işçileri alacak ve onlarda iş sahibi olacak. Mahalleme zarar vermeden başka taraftan çekeceklerini söylediler. 3 yıl sondaj aramasına başlamışlardı ve bu çalışmalar neticesinde bu rezerv tespit edildi. Daha önce umudumuz yoktu, kati verilmiş karar yoktu. Son vurulan sondajlar neticesinde buna ulaşıldı. Memnuniyet verici bir şey. 1.2 milyar dolar, küçümsenecek bir rakam değil. Bizim tahmin ettiğimize göre 16 ton civarında rezerv gösteriyor. Ülkeme bir gelir olacak. Ülkem kazanacak, mahallem kazanacak, herkes kazanacak. Herkese faydası olacak" ifadelerini kullandı.
Muhtar Soykarcı, "Mahalle sakinlerimin birkaç tane ihtirazı vardı. Onları da yetkililer ile görüştüm. Araçlar mahallemizin ortasından geçecekti. Bu araçların mahalleye zarar vermeden başka yoldan çekeceklerini ifade ettiler. Çiftçilere, arıcılık yapanlara hiçbir zarar vermeden başka bir yoldan çekeceklerini söylediler. Bundan dolayı da memnun olduk. Bu şekilde devam ederse bir sıkıntı yaşamayacağız" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:41
Bu mahallenin başına talih kuşu kondu | Video 03.05.2023 | 13:35
04:07
03:56
İnşaat hırsızları 40 bin liralık malzemeleri böyle çaldı | Video 03.05.2023 | 12:43
00:40
07:36
Yağışlar arttı, Hazababa dağındaki göl tekrar doldu | Video 03.05.2023 | 11:01
02:20
02:44
Burası Hollanda değil Muş Ovası | Video 03.05.2023 | 11:01
00:40
Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı | Video 03.05.2023 | 12:35
00:44
PKK terör örgütüne üyelik suçlamasıyla aranan zanlı gözaltına alındı | Video 03.05.2023 | 12:26
03:08
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 3 yaralı | Video 03.05.2023 | 12:18
01:10
Gaziantep polisinden terör örgütlerine operasyon | Video 03.05.2023 | 12:18
02:30
01:34
06:14
Tır, işçi servisine çarptı, kazada can pazarı yaşandı: 33 yaralı | Video 03.05.2023 | 09:45
05:00
01:23
04:14
Depremin vurduğu Malatya’da tarihi ‘Kapalı Çarşı’ya” ilgi arttı | Video 03.05.2023 | 10:19
04:46
İstanbul’da eski damat dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.05.2023 | 10:09
05:23