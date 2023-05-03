Video Yaşam Bu mahallenin başına talih kuşu kondu | Video
Bu mahallenin başına talih kuşu kondu | Video

Bu mahallenin başına talih kuşu kondu | Video

03.05.2023 | 13:35

Kayseri’de yapılan sondaj çalışmalarında 1.2 milyar değerinde altın rezervi tespit edilen mahalle sakinleri sevinç yaşadı.

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Kocasinan ilçesine bağlı Kaşköy Mahallesi'nde bir firma tarafından yapılan çalışmalarda, 1.2 milyar dolar değerinde altın rezervi bulundu. Altını çıkarmak için çalışmaların ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenilirken, mahalle sakinleri de mutluluk yaşadı.

Kaşköy Mahallesi Muhtarı Hacı Soykarcı, "Ülkem adına mutluyum. Çünkü her tarafa katkısı olacak. Ülkeme katkı olacak, mahallemde boş gezen işsizler için iş bakımından katkısı olacak. Benim mahallemden şehir merkezine ve dışarıya göç var. İşsizlerimiz buraya gelecek. Bu firmada burada başlayınca bu işçileri alacak ve onlarda iş sahibi olacak. Mahalleme zarar vermeden başka taraftan çekeceklerini söylediler. 3 yıl sondaj aramasına başlamışlardı ve bu çalışmalar neticesinde bu rezerv tespit edildi. Daha önce umudumuz yoktu, kati verilmiş karar yoktu. Son vurulan sondajlar neticesinde buna ulaşıldı. Memnuniyet verici bir şey. 1.2 milyar dolar, küçümsenecek bir rakam değil. Bizim tahmin ettiğimize göre 16 ton civarında rezerv gösteriyor. Ülkeme bir gelir olacak. Ülkem kazanacak, mahallem kazanacak, herkes kazanacak. Herkese faydası olacak" ifadelerini kullandı.

Muhtar Soykarcı, "Mahalle sakinlerimin birkaç tane ihtirazı vardı. Onları da yetkililer ile görüştüm. Araçlar mahallemizin ortasından geçecekti. Bu araçların mahalleye zarar vermeden başka yoldan çekeceklerini ifade ettiler. Çiftçilere, arıcılık yapanlara hiçbir zarar vermeden başka bir yoldan çekeceklerini söylediler. Bundan dolayı da memnun olduk. Bu şekilde devam ederse bir sıkıntı yaşamayacağız" dedi.

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