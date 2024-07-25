Video Yaşam Burdur'daki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
Burdur'daki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

Burdur'daki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

25.07.2024 | 09:08

Burdur-Yeşilova karayolunda tırı sollamaya kalkan otomobil ile karşı şeritten gelen otomobilin çarpışması sonucu biri olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Kaza anı bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 17.58 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı ile merkeze bağlı Düğer köyü arasında Burdur- Yeşilova karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yeşilova ilçesinden merkez istikametine seyir halinde olan Abdurrahman B.(29) idaresindeki 20 AGT 651 plakalı Volkswagen marka otomobiliyle önünde bulunan tırı sollamak istediği esnada karşı şeritten gelen Adem Burgaz(49) idaresindeki 09 NM 166 plakalı Hyundai marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 20 AGT 651 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsü Abdurrahman B., aynı araçta yolcu olarak bulunan Rabia Ö. A.(18), Mert S. K.(30), Günay K.(23) ve 09 NM 166 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsü Adem Burgaz, Hasan Turgut(61), Ayşe T.(52), Bilal T.(27) Alper T.(25), Atilla T.(27) araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Adem Burgaz olay yerinde hayatını kaybederken diğer yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan ve durumu ağır olan yaralı Hasan Turgut doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan diğer yaralılardan Günay K. ve Rabia Ö. ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaza anı anbean kaydedilirken görüntülerde 20 AGT 651 plakalı otomobilin önündeki tırı sollamak için yolun karşı şeridine geçtiği o esnada karşıdan gelen 09 NM 166 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

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