Burdur'daki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
Burdur-Yeşilova karayolunda tırı sollamaya kalkan otomobil ile karşı şeritten gelen otomobilin çarpışması sonucu biri olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Kaza anı bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Adem Burgaz olay yerinde hayatını kaybederken diğer yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan ve durumu ağır olan yaralı Hasan Turgut doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan diğer yaralılardan Günay K. ve Rabia Ö. ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaza anı anbean kaydedilirken görüntülerde 20 AGT 651 plakalı otomobilin önündeki tırı sollamak için yolun karşı şeridine geçtiği o esnada karşıdan gelen 09 NM 166 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.
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