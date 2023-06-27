Video Yaşam Burgaz Adası açıklarında kontrolden çıkan bot başka bir bota çarparak durabildi | Video
Burgaz Adası açıklarında kontrolden çıkan bot başka bir bota çarparak durabildi | Video

Burgaz Adası açıklarında kontrolden çıkan bot başka bir bota çarparak durabildi | Video

27.06.2023 | 10:21

Burgaz Adası açıklarında kontrolden çıkan bot diğer diğer botlara çarparak durabildi. Vatandaşların sürat botları ile kontrol çıkan botu yakalama çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde saat 15.00 sıralarında Burgaz Adası açıklarında meydana geldi. Kontrolden çıkan bot diğer botlara çarparak durabildi. Denizdeki vatandaşların sürat botlarıyla kontrolden çıkan botu yakalama çalışmaları hareketli anlara sahne oldu. Kontrolden çıkan botun çarparak durabildiği botta kimsenin olmaması ise büyük bir faciayı engelledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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