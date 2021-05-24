Video Yaşam Bursa genç kadının arka cebindeki cep telefonu alıp kaçan hırsız kamerada

Bursa genç kadının arka cebindeki cep telefonu alıp kaçan hırsız kamerada

Bursa genç kadının arka cebindeki cep telefonu alıp kaçan hırsız kamerada
24.05.2021 | 08:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana'da 2 kadın silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu | Video 00:45
Adana'da 2 kadın silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu | Video 24.05.2021 | 09:07
Hafta sonu kısıtlaması sona erdi, İstanbul'da trafik çilesi başladı | Video 02:30
Hafta sonu kısıtlaması sona erdi, İstanbul'da trafik çilesi başladı | Video 24.05.2021 | 08:47
Adana'da kadın çifte kadın cinayeti dehşeti! Başlarından vurularak öldürüldüler 01:30
Adana'da kadın çifte kadın cinayeti dehşeti! Başlarından vurularak öldürüldüler 24.05.2021 | 08:44
Kocaeli'de alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı 02:05
Kocaeli'de alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı 24.05.2021 | 08:41
Bursa genç kadının arka cebindeki cep telefonu alıp kaçan hırsız kamerada 02:05
Bursa genç kadının arka cebindeki cep telefonu alıp kaçan hırsız kamerada 24.05.2021 | 08:34
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu | Video 01:31
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu | Video 24.05.2021 | 08:12
TRT EBA TV 24 Mayıs 2021 Pazartesi Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (24 Mayıs 2021 Pazartesi) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 24.05.2021 | 06:28
TRT EBA TV izle! 24 Mayıs Pazartesi DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (24 Mayıs Pazartesi) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 24.05.2021 | 06:28
Vatandaşın bayrak hassasiyeti. Dakikalarca başında bekledi | Video 03:08
Vatandaşın bayrak hassasiyeti. Dakikalarca başında bekledi | Video 23.05.2021 | 17:21
Maske takma uyarısında bulununca böyle darp edildi | Video 02:06
Maske takma uyarısında bulununca böyle darp edildi | Video 23.05.2021 | 17:01
Beylikdüzü ve Bahçelievler'de 3 ayrı olaya karışan hırsızlar kamerada | Video 00:43
Beylikdüzü ve Bahçelievler'de 3 ayrı olaya karışan hırsızlar kamerada | Video 23.05.2021 | 16:25
Cipin çarptığı tırın devrilme anı kamerada | Video 00:51
Cipin çarptığı tırın devrilme anı kamerada | Video 23.05.2021 | 16:31
Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi | Video 01:32
Rize’de aç kalan ayı evin altını üstüne getirdi | Video 23.05.2021 | 15:50
Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı | Video 00:54
Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı | Video 23.05.2021 | 15:30
Dükkan basan grup ortalığı birbirine kattı. Ellerine ne geçtiyse onunla saldırdılar | Video 01:47
Dükkan basan grup ortalığı birbirine kattı. Ellerine ne geçtiyse onunla saldırdılar | Video 23.05.2021 | 15:30
Yangında ağabeyi ve engelli yeğeninin kurtulduğunu gören kadının sevinç gözyaşları | Video 05:06
Yangında ağabeyi ve engelli yeğeninin kurtulduğunu gören kadının sevinç gözyaşları | Video 23.05.2021 | 14:43
Yoldan geçenlerin sigarasını yaktı, elektrikli motosikleti çaldı. O anlar kamerada | Video 01:52
Yoldan geçenlerin sigarasını yaktı, elektrikli motosikleti çaldı. O anlar kamerada | Video 23.05.2021 | 14:32
Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda’da tanıtıldı | Video 02:45
Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda’da tanıtıldı | Video 23.05.2021 | 14:31
74 mültecinin ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video 03:24
74 mültecinin ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video 23.05.2021 | 13:29
Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı | Video 01:32
Kontrolsüz park eden tır, liseli genci hayattan kopardı | Video 23.05.2021 | 13:29

Bursa'da çalıştığı iş yerinin kapısından girmeye çalışan Didem Turan'ın (21) arka cebinde bulunan cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Şüphelinin arkasından bir süre giden ancak yakalayamayacağını anlayınca polise ihbarda bulunan Turan, "Çok korktum. 5 senedir buradayım ilk defa böyle bir şey gördük. Cep telefonunu geçen yıl 3 bin 100 liraya almıştım. Şüphelilerin yakalanmasını istiyorum" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi?nde bir pastanede çalışan Didem Turan (21), iş yerinin kapısına geldiği sırada arkasından yanaşan iki kişiden biri arka cebinde bulunan cep telefonunu alıp kaçtı. Koşarak uzaklaşan şüphelinin arkasından bir süre giden ancak yakalayamayan Didem Turan, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin eşkalini belirledi. Şüphelilerin kaçış güzergahını belirleyen polis çalışma başlattı.


'5 SENEDİR BURADAYIM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜK'
Olayın ardından büyük korku yaşayan Didem Turan, "İş yerime girerken kapının önünde cep telefonumu arka cebimden alıp kaçtı. Sonra peşinden gittim fakat yetişemeyince geri döndüm. Yanımdan geçen diğer adamla beraberlermiş ama ben bunu görmediğim için 'Abi bu kaçan kişiyi tanıyor musun?' dediğimde bana tanımadığını söyledi. Çok korktum. 5 senedir buradayım ilk defa böyle bir şey gördük. Cep telefonunu geçen yıl 3 bin 100 liraya almıştım. Şüphelilerin yakalanmasını istiyorum." diye konuştu.


KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINA
Kapkaç anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Didem Turan?ın iş yerinin kapısını açtığı sırada arkasından yaklaşan iki kişiden birinin bir anda hızlanması, Turan?ın arka cebinde bulunan cep telefonunu alarak kaçması ve bunu fark eden genç kadının şüpheliyi kovalaması görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA