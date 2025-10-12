Video Yaşam Bursa’da benzinlikte silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Bursa'da benzinlikte silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Bursa’da benzinlikte silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı | Video

12.10.2025 | 08:58

Bursa’nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde bir benzinlikte çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Boyalıca Mahallesi'ndeki bir benzinlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş açtı. Çatışmada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, benzinlikte çalışan Hayrettin Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

