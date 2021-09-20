Video Yaşam Bursa’da dengesini kaybeden adam 3. kattan böyle düştü | Video

Bursa’da dengesini kaybeden adam 3. kattan böyle düştü | Video

Bursa’da dengesini kaybeden adam 3. kattan böyle düştü | Video
20.09.2021 | 17:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da dengesini kaybeden adam 3. kattan böyle düştü | Video 01:40
Bursa’da dengesini kaybeden adam 3. kattan böyle düştü | Video 20.09.2021 | 17:41
İstanbul Avcılar’da su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı 04:38
İstanbul Avcılar'da su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı 20.09.2021 | 17:15
Elazığ’da hırsızlara polis şoku: Fark edilince çaldıkları kapıyı bırakıp kaçmaya çalıştılar 01:24
Elazığ'da hırsızlara polis şoku: Fark edilince çaldıkları kapıyı bırakıp kaçmaya çalıştılar 20.09.2021 | 17:15
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda Türk Yıldızları’ndan selamlama uçuşu 04:06
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu 20.09.2021 | 11:45
Başakşehir’de hırsızların ’lastik patlatma’ oyunu kamerada | Video 06:07
Başakşehir'de hırsızların 'lastik patlatma' oyunu kamerada | Video 20.09.2021 | 16:58
İETT’nin dumanlı seyahati sosyal medyayı salladı: “Her şey çok duman oldu! | Video 00:10
İETT'nin "dumanlı seyahati" sosyal medyayı salladı: “Her şey çok duman oldu!" | Video 20.09.2021 | 16:49
Marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıktı | Video 01:38
Marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıktı | Video 20.09.2021 | 16:32
Elazığ’da gülümseten ceviz silkeleme anlatımı | Video 01:06
Elazığ’da gülümseten ceviz silkeleme anlatımı | Video 20.09.2021 | 16:20
İzmir’de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı | Video 05:30
İzmir’de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı | Video 20.09.2021 | 16:09
Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum’da tatil yapıyor | Video 02:30
Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum’da tatil yapıyor | Video 20.09.2021 | 15:31
Konya’da arkadaşını öldüren cinayet zanlısı saklandığı metruk evde yakalandı | Video 00:34
Konya'da arkadaşını öldüren cinayet zanlısı saklandığı metruk evde yakalandı | Video 20.09.2021 | 15:31
Kamyonları parçalayan operatör: Olayda mağdur kimse yok | Video 00:47
Kamyonları parçalayan operatör: "Olayda mağdur kimse yok" | Video 20.09.2021 | 15:59
Domuztepe Höyüğü’nde Orta Çağ Dönemi’ne ait çocuk iskeleti bulundu | Video 00:31
Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu | Video 20.09.2021 | 15:31
Babasını gasp eden çeteyi yakalamak istedi, kapkaççıyı kovalarken kaza yaptı | Video 03:00
Babasını gasp eden çeteyi yakalamak istedi, kapkaççıyı kovalarken kaza yaptı | Video 20.09.2021 | 15:31
Tatvan’da kartpostallık gün doğumu | Video 02:47
Tatvan’da kartpostallık gün doğumu | Video 20.09.2021 | 15:31
Kayseri’de 2. kattan aşağı itilen kadın yaşam mücadelesini kaybetti | Video 02:35
Kayseri'de 2. kattan aşağı itilen kadın yaşam mücadelesini kaybetti | Video 20.09.2021 | 15:32
Sultanbeyli’de İSKİ’ye ait su borusu patladı, yol göle döndü | Video 05:12
Sultanbeyli’de İSKİ’ye ait su borusu patladı, yol göle döndü | Video 20.09.2021 | 14:41
İzmir’de korkunç kaza: 5 yaşındaki çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada | Video 03:19
İzmir'de korkunç kaza: 5 yaşındaki çocuğun kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada | Video 20.09.2021 | 14:41
Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisine ikinci kez tutuklama | Video 01:39
Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisine ikinci kez tutuklama | Video 20.09.2021 | 13:52
Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı | Video 02:05
Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı | Video 20.09.2021 | 13:29

Bursa’da dengesini kaybeden genç adam 3. kattan düştü. O anlara kameralara anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA