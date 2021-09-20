Bursa’da dengesini kaybeden adam 3. kattan böyle düştü | Video
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Bursa’da dengesini kaybeden genç adam 3. kattan düştü. O anlara kameralara anbean yansıdı.