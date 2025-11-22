Bursa’da geniş çaplı asayiş uygulaması: 10 aranan şahıs yakalandı | Video 22.11.2025 | 09:42 Bursa’da yapılan geniş kapsamlı asayiş uygulamasında binlerce kişi ve araç kontrol edildi, 10 aranan şahıs yakalanırken çok sayıda işyerinde belge eksikliği ve çeşitli ihlaller tespit edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, KOM, TEM ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katılımıyla Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde geniş kapsamlı sabit yol ve umuma açık yer uygulaması gerçekleştirildi. Kent genelinde yapılan denetimlerde hem araçlar hem de şahıslar tek tek kontrol edildi.Uygulamalarda toplam 2.722 kişinin UYAP sorgusu yapıldı ve haklarında arama kararı bulunan 10 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. Ekipler tarafından 1.288 araç kontrol edilirken, 8 sürücüye toplam 112 bin 678 TL cezai işlem uygulandı. Denetimler çerçevesinde 2 araç trafikten men edilirken, 1 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edilerek adli işlem yapıldı. Ayrıca şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde 34 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.Kent genelinde kontrol edilen 12 umuma açık işyerinde yapılan denetimlerde 717 kişinin UYAP sorgusu yapıldı ve aranan şahsa rastlanılmadı.İşyerlerinde yapılan incelemelerde 1 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 4 işyerinde toplam 7 çalışanın SGK kaydının yapılmadığı belirlendi. Ayrıca 2 işyerinin TAPDK belgesinin güncel olmadığı, 1 işyerinde mesul müdürün bulunmadığı ve 1 işyerinin canlı müzik belgesine sahip olmadığı tespit edildi. 5 işyerinde ise 4207 Sayılı Kanun'a muhalefet nedeniyle tutanak tanzim edildi.Emniyet yetkilileri, uygulamaların kent genelinde artarak devam edeceğini bildirdi.