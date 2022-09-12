Bursa’da hurdacılar sitesinde yangın paniği | Video

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurdacılar sitesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi'ndeki hurdacılar sitesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler etraftaki çöplere ve ağaçlara sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Paniğe neden olan yangında gökyüzüne yükselen dumanlar Bursa'nın birçok noktasından görüldü.