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OTOMATİK OYNAT
00:54
İkametlerinde uyuşturucu madde imal edip satan 2 şüpheli yakalandı | Video 12.09.2022 | 20:04
00:49
Bursa’da hurdacılar sitesinde yangın paniği | Video 12.09.2022 | 20:04
01:41
Niğde şehidini gözyaşları ile toprağa verdi | Video 12.09.2022 | 18:27
03:10
Boşanma aşamasındaki karısını defalarca kez böyle bıçaklamış | Video 12.09.2022 | 17:06
01:31
00:11
Metrobüsten yola parça düştü, yolcular inip yürümek zorunda kaldı | Video 12.09.2022 | 16:30
05:35
Çaldığı çantayı beğenmeyip başka dükkândaki çantayla değiştirdi | Video 12.09.2022 | 16:27
03:13
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01:34
Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 12.09.2022 | 15:05
01:40
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Park halindeki motosikleti sürükleyerek böyle çaldı | Video 12.09.2022 | 14:49
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İHA muhabirini canlı yayında dövüp gasp ettiler | Video 12.09.2022 | 14:37
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Yardım etmek isterken, kadını öldürüyorlardı... Kaza anı kamerada | Video 12.09.2022 | 14:12
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Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası kamerada | Video 12.09.2022 | 12:57
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Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 12.09.2022 | 12:01
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurdacılar sitesinde yangın çıktı.